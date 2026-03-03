Vigo concederá su Medalla de Oro al colegio Carmelitas y al empresario José García Costas

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha desvelado este martes las dos medallas de oro que entregará la ciudad este 2026. El Concello rendirá homenaje a los 100 años del colegio Carmelitas y a la "extraordinaria" trayectoria del empresario naval vigués, José García Costas.

"La ciudad quiere reconocer que llevan 100 años en Vigo", ha destacado el regidor olívico sobre el colegio María Inmaculada, del que asegura que "desde su fundación jugó tanto papel en la ciudad". "Mantiene un proyecto educativo moderno, un proyecto educativo del siglo XXI", ha valorado Caballero.

En referencia al empresario José García Costas, ha resaltado su trayectoria en el ámbito económico, que ha definido como "extraordinaria". "Contribuyó tanto desde su propia empresa, Emenasa, que fundó en el año 1956", ha afirmado.

El alcalde también ha recordado "sus propias actuaciones en otras empresas y desde la Cámara de Comercio", donde García Costas ejerce de presidente. "Tengo que decir que García Costas, en los temas centrales de esta ciudad, siempre estuvo al lado de la ciudad. Por eso, García Costas, Medalla de Oro del año 2026", ha concluido.