El tiempo en Vigo: Marzo regala las primeras jornadas primaverales, ¿hasta cuándo?

Tras las lluvias registradas este lunes, Vigo amaneció este martes con tiempo anticiclónico y temperaturas agradables para la época del año actual. Así, para la jornada de hoy se espera sol y estabilidad atmosférica, con cielos completamente despejados.

Las temperaturas sobrepasarán los 20 grados, llegando a los 22. Las mínimas se quedarán en los 10 grados.

Para mañana miércoles, ecuador de semana, la tónica será idéntica. Brillará el sol y no se espera nubosidad. Las temperaturas mínimas aumentarán levemente hasta los 11 grados, mientras que las máximas retrocederán uno.

Con todo, para el miércoles se esperan cambios: Se producirá lluvia en forma de chubascos y los termómetros caerán considerablemente. Las máximas serán de 15 grados, mientras que las mínimas no se moverán de los 10.