El Concello de Vigo rectifica: Ya no construirá seis viviendas en el antiguo Colegio Canicouva

El Concello de Vigo se ve obligado a rectificar: ya no construirá las seis viviendas anunciadas en el antiguo Colexio Canicouva. Tras reunirse con la comunidad educativa del centro, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha asegurado que la prioridad es construir un espacio anexo "imprescindible" para su funcionamiento diario.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Caballero informó de que informes técnicos y las demandas trasladadas por el propio centro educativo ponen de manifiesto la necesidad de nuevas dependencias destinadas a usos como almacén y otros servicios básicos. "Ante esta situación, el gobierno local decidió establecer como prioridad el uso educativo del suelo, atendiendo a las necesidades de las niñas y niños y del conjunto de la comunidad escolar", incidió.

Así, y partiendo de la base de que el único emplazamiento viable para esta ampliación, según el Concello, es el de las antiguas viviendas de profesores situadas junto al colegio, "se renuncia definitivamente a la promoción residencial para dar paso a una nueva edificación destinada exclusivamente al centro educativo".

El Concello de Vigo ha iniciado ya el procedimiento administrativo para modificar el expediente y acometer el derribo de las antiguas viviendas.