El Concello de Mos (Pontevedra) refuerza la limpieza viaria con una inversión de más de 400.000 euros Concello de Mos

El Concello de Mos refuerza el servicio municipal de limpieza viaria con un equipo de hasta diez personas que trabajarán durante los próximos nueve meses en tareas de mantenimiento, desbroce y acondicionamiento de los espacios públicos en todo el término municipal. La inversión destinada a este servicio de limpieza viaria supera los 400.000 euros.

Según explican desde el gobierno municipal, el dispositivo permitirá intensificar los trabajos de limpieza en caminos, aceras, viales y zonas verdes de las distintas parroquias, mejorando la seguridad, la salubridad y la imagen general del municipio.

El operativo contará también con un camión específico para la recogida de restos vegetales y residuos derivados de las actuaciones, lo que facilitará una intervención más ágil y eficaz.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se acercó para dar la bienvenida personalmente al equipo de trabajadores, acompañada por los concejales Baldomero Lorenzo y Camilo Grandal. Durante la visita, la regidora subrayó que "la limpieza viaria es un servicio esencial para el día a día de la vecindad" y destacó "la importancia de reforzar los medios humanos y materiales para garantizar un Mos más cuidado y seguro".

El servicio ya está operativo y actuará de manera progresiva en las distintas parroquias del municipio.