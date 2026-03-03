Cerca de un millar de personas se manifiestan en Vigo contra el fascismo: "Non á guerra outra vez" Treintayseis

Una bandera de Palestina gigante ha sido la cabeza visible de una manifestación que esta tarde ha llevado a cerca de un millar de vigueses a salir a las calles contra el fascismo y el imperialismo y en favor de los Derechos Humanos.

Tras la gran bandera, ondeada en horizontal por varios voluntarios, ha salido en procesión esta gran marea popular convocada por medio centenar de asociaciones y colectivos y que ha estado encabezada por representantes políticos de partidos como el PSOE y el BNG tras una pancarta que rezaba "Fascismo nunca máis".

Entre las consignas que se han podido escuchar, "Menos armas e máis escolas", "Hai que parar a dictadura mundial de Trump" o un sonoro "Non á guerra outra vez".

Imagen de la manifestación encabezada por una bandera gigante de Palestina. Treintayseis

La manifestación ha partido a las 19:30 horas de Vía Norte y, tras recorrer Urzaiz y Colón, ha finalizado con la lectura de un manifiesto en el que se ha puesto de manifiesto que el orden mundial hoy ha sido reemplazado por "la fuerza bruta, el autoritarismo, la ocupación, la mentira y la barbarie impune".

"Salvar Palestina es salvar la humanidad", han reclamado y han abogado por que "parar las guerras es posible" y que "frenar el fascismo" es "un deber democrático y ético".