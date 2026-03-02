La India mira a Vigo: Una delegación visita la ciudad para conocer su modelo de Puerto Azul

El Puerto de Vigo ha sido elegido por el Gobierno de la India, de la mano de la Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura (FAO), como modelo a seguir para la modernización de sus infraestructuras pesqueras.

En este contexto, durante esta semana, una delegación de alto nivel del país visitará el Puerto de Vigo, además de otros rincones de la Comunidad gallega, con el objetivo de estudiar las buenas prácticas de gobernanza y sostenibilidad implementadas en la terminal viguesa.

La delegación, integrada por representantes del Gobierno nacional de la India y de dos puertos pesqueros piloto del país, ha sido recibida esta mañana por el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, junto a parte de su equipo directivo. El objetivo central de esta misión técnica es conocer el proceso de implementación del enfoque de

"Puerto Azul" (Blue Port), un camino que Vigo inició en 2016 con su pionero Plan Blue Growth.

Durante su estancia, los técnicos indios conocerán proyectos clave como la Lonja 4.0 y autosuficiente. Un modelo de digitalización, trazabilidad y eficiencia energética que busca reducir un 37% las emisiones y cubrir el 20% de su consumo con energía solar.

Desde el Puerto de Vigo defienden que "la elección no es casual, ya que el puerto olívico es pionero en la implementación integral de la estrategia de economía azul sostenible de la Comisión Europea, centrada en la innovación tecnológica, la recuperación económica sostenible y la creación de empleo de calidad".

Cooperación Internacional con la FAO

Esta visita forma parte de la Iniciativa de Puertos Azules (Blue Ports Initiative - BPI) de la FAO, de la que la Autoridad Portuaria de Vigo y la Xunta de Galicia son impulsoras. El programa busca que puertos pesqueros de todo el mundo se conviertan en hubs de valor social, económico y ambiental para sus territorios.

Tras su paso por Vigo, la agenda de la delegación incluye visitas técnicas a los puertos de Baiona, donde profundizarán en la coexistencia entre pesca y turismo, y Cambados, para conocer la gestión de puertos de escala media y el sector del procesado, además de buscar sinergias con diferentes sectores, visitando a Aclunaga y diversas empresas pesqueras.