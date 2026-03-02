Heridos tras verse involucrados en una colisión frontal en Tomiño

Susto en Tomiño a primera hora de este lunes tras producirse una colisión frontal entre dos vehículos que se saldó con dos personas heridas.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 1 de la PO-344. Fue un particular el que alertó del suceso, explicando que los heridos estaban liberados y accesibles.

Por lo anterior, se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los Servicios de Mantenimiento de la vía.