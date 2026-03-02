Ofrecido por:
El Concello dará continuidad al programa "Vigo cidade amiga dos maiores"
Incluirá viajes por toda Galicia o por la Ría de Vigo, además de programas encaminados a la mejora de la movilidad o de salud mental
El regidor de Vigo, Abel Caballero, avanzó este lunes la continuidad del proyecto "Vigo, cidade amiga dos maiores". En esta ocasión, una "parte importante" de la dotación destinada este programa se dedicará al apartado de envejecimiento activo.
Más concretamente, se busca, con el programa, mejorar la movilidad de los usuarios. También participan éstos en recorridos culturales por la ciudad, en cursos para adquirir competencias digitales, o en viajes por toda Galicia.
Uno de los atractivos del programa es la organización de viajes por la Ría de Vigo. "Todo siempre a favor de la gente mayor", concluyó Caballero.