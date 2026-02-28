Colectivos ecologistas critican las actuaciones de Costas y el Concello en la playa de Samil, en Vigo Treintayseis

Colectivos ecologistas y ciudadanos se reunieron este sábado a las 17:00 horas en el paseo retranqueado de Samil para exponer su versión crítica sobre las actuaciones llevadas a cabo por Costas y el Concello de Vigo en las inmediaciones de la playa de Samil.

Así, explicaron cómo, antes de comenzar a ser explotada, el arenal vigués era un espacio salvaje y natural, sin embargo, a finales del siglo XX se produjo una transformación radical de la zona.

El punto de inflexión fue en 1967, con un relleno en la desembocadura del río Lagares que dio lugar a la configuración actual del arenal. Un año más tarde, el entonces alcalde, Rafael Portanet, impulsó un plan de ordenación que contemplaba la construcción de un paseo marítimo, zonas ajardinadas, aparcamientos, vestuarios y restaurantes. En 1972, el gran paseo de piedra ya era una realidad.

Sin querer echar freno a lo iniciado, durante los años 80 Samil vivió una segunda gran transformación. El alcalde Manuel Soto promovió la construcción de nuevos restaurantes, piscinas, merenderos, un gran tobogán acuático, parques infantiles y más aparcamientos. Con ello, el arenal quedó definitivamente integrado en la ciudad, pero a costa de su esencia natural.

Con la llegada del nuevo siglo, las administraciones comenzaron a tomar conciencia y a poner en marcha actuaciones para recuperar el espacio, siendo la última de estas el retranqueo del paseo de la playa, con una ampliación estimada de 25 metros lineales de arenal. Sin embargo, desde las asociaciones ecologistas denuncian que se trata de una medida "insuficiente", pues el actual paseo continúa ocupando el espacio natural de la zona dunar.

Estuvieron presentes miembros de ADEGA, Bembrive en Pé, EGAV, FAVEC, la Plataforma Veciñal Salvemos A Barroca, la Sociedade Galega de Historia Natural y Verdegaia.