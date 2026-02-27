La sedimentación genera dudas sobre el plan de Samil, en Vigo: “Hay que dejar más espacio a las dunas”

En septiembre de 2025, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, inauguraba el nuevo paseo de Samil, el arenal más icónico de Vigo. Por medio de una ambiciosa inversión por parte del Gobierno de España cifrada en más de dos millones de euros, se ampliaba el paseo en cuatro metros y también la propia playa: "Le ganamos sobre 15 metros", precisaba el regidor olívico durante la inauguración.

Otra de las "ganancias", en este caso, naturales, era una duna natural, objeto final, a priori, de esta intervención. "Algunos la taparon con un muro", declaraba entonces Abel Caballero.

Sin embargo, el proyecto no ha convencido del todo a colectivos ecologistas y ciudadanos como ADEGA, Bembrive en Pé, EGAV, FAVEC, la Plataforma Veciñal Salvemos A Barroca, la Sociedade Galega de Historia Natural y Verdegaia. Especialmente, tras el último tren de borrascas que terminó por sedimentar arena de la playa en el propio paseo, algo que, según ellos, vendría a confirmar su hipótesis de que no es suficiente el retranqueo proyectado en el paseo para la recuperación dunar.

Debido a lo anterior, este sábado dará comienzo una campaña para pedir al Ministerio, al Concello de Vigo y a la propia Xunta de Galicia que no retire la arena y dunas que los temporales "meteron sobre o paseo recén construido". También que se recupere el plan de 2011 de retranquear 100 metros el paseo y no apenas unos 25 y planear la recuperación integral del propio litoral.

Serafín González, presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural, explica que, tal y como se está abordando el proyecto de recuperación del sistema dunar en Samil es "insuficiente". Se debe, por un lado, "deixar máis espazo para as dunas e ir ao proxecto orixinal no que se falaba dun retranqueo moito máis grande".

Según González, "se estamos facendo unhas obras de adaptación ao cambio climático e no 2026 o paseo queda cuberto pola area, quere dicir que non está no sitio correcto. Hai que retranquear máis e deixar máis espazo ás dunas, que son as que nos van a protexer dos embates dos temporais, a un sistema dunar en condicións".

El paseo de Samil sedimentado. M.P.

Por otro lado, desde la Sociedade Galega de Historia Natural advierten que esta sedimentación ha ocurrido apenas unos meses después de la obra, lo que pone de manifiesto que se deberá abordar "un mantemento continuo" y "costoso" consistente en la retirada de arena cada vez que Vigo sufra las consecuencias de un temporal. "Non o decimos nós como colectivos, o está dicindo o mar", aseguró González. "Podemos poñernos a gastar continuamente millóns para poñerlle portas ao mar. Pero se xa é difícil poñerlle portas ao campo, ao mar moito máis", anotó.

Pérdida ambiental

Una de las riquezas que la cimentación del antiguo paseo de Samil trajo con ella fue la pérdida de hábitats dunares, muy amenazados por la presión humana, y de biodiversidad, tal y como indican desde la SGHN.

Dunas de Samil. M.P.

"Queremos que se recupere o sistema dunar de verdade", concluyeron desde la SGHN, una de las entidades que firmaron el comunicado emitido esta semana al respecto y que llevarán a cabo este sábado, a las 17:00 horas, "un paseo reinterpretativo do litoral", para explicar "o desatino que Costas e Concello obraron en Samil e o proxecto que defendemos", concluyeron en el comunicado.