Muere en O Porriño (Pontevedra) tras caerle el árbol que talaba

Una persona ha muerto en O Porriño (Pontevedra) tras caerle encima el árbol que talaba. Según ha informado el 112 Galicia, el fallecimiento ha tenido lugar esta tarde del viernes.

En concreto, informa Europa Press, la Central de Emergencias recibió el aviso en torno a las 17:00 horas por parte de un familiar de la víctima, que solicitó asistencia sanitaria en el lugar de O Casal, en San Salvador de Budiño.

De este modo, se alertó a personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmaron el fallecimiento del varón. La Guardia Civil, la Policía Local y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad también fueron informados por el 112 Galicia.

Herido en A Lama

La Central de Emergencias también ha informado de un hombre herido en A Lama tras caer por un desnivel con el tractor que conducía.

En concreto, la Central de Emergencias tuvo constancia del suceso pasadas las 16:00 horas, cuando un particular alertó de que su vecina había visto desde su ventana cómo un tractor se caía por un desnivel en el kilómetro 1 de la PO-255.

De este modo, se alertó a Urxencias Sanitarias y a los bomberos de Baixo Miño, así como a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Mancomunidad Oitaven-Tea.