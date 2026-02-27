El campo de fútbol del barrio vigués de Bouzas estrena cubierta, luces LED y drenaje

El campo de fútbol del barrio vigués de Bouzas tendrá una nueva cubierta Concello de Vigo

Finalizan las obras de renovación de la cubierta de la grada del campo de fútbol de Bouzas. La intervención, que tuvo un coste de 278.300 euros, ha permitido sustituir todos los elementos deteriorados y dotar al recinto de nuevas instalaciones más seguras y modernas.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, informó de que la actuación incluyó la instalación de iluminación LED, nuevas redes de recogida de aguas para minimizar los daños por lluvia y temporal, así como una cubierta completamente renovada.

Asimismo, el regidor recordó que hace unos meses se renovaron los vestuarios y que, hace pocos años, se llevó a cabo la renovación integral del césped, con una inversión de 367.000 euros. En total, el Concello ha destinado alrededor de 700.000 euros a la mejora de las instalaciones del campo.

"El deporte es muy importante en esta ciudad", subrayó Caballero, destacando el compromiso del Gobierno local con la formación deportiva y las infraestructuras para los más jóvenes.