Xunta y Ayuntamiento de Mos (Pontevedra) colaborarán para mejorar el saneamiento en varias parroquias

Xunta y Concello de Mos (Pontevedra) han mantenido este jueves una reunión para abordar las posibles colaboraciones en distintos proyectos para la ampliación y mejora de la red de saneamiento de aguas residuales municipal. En el encuentro han participado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.

Según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa recogida por Europa Press, la responsable autonómica ha destacado que colaborarán en la ejecución de la futura red de saneamiento del camino da Torroeira, en la parroquia de Louredo. Ambas administraciones destinarán algo más de 125.000 euros a esta actuación.

El fin último de estas obras es dotar de saneamiento municipal a un total de 12 viviendas localizadas en esta zona y una población beneficiada estimada de 48 habitantes. A nivel técnico, la actuación proyectada en el camiño da Torroeira funcionará por gravedad hasta su conexión con el pozo existente próximo a la carretera N-550 y se compondrá de un solo ramal de aproximadamente 280 metros de longitud.

Además, la Xunta colaborará con el Concello para llevar a cabo el saneamiento en Costa Redonda, también en Louredo, con un presupuesto inicial estimado de 170.000 euros. También en varios tramos de la carretera N-550 a su paso por la parroquia de Santa Eulalia de Mos.

Asimismo, el Gobierno gallego también ha subrayado que va a seguir colaborando con el Concello en el desarrollo del proyecto de acondicionamiento y mejora de la Senda del río Louro, que viene de conseguir de nuevo el distintivo Sendero Azul 2026 en el tramo entre el Camino de Gata y el Camino Noveleda.

Visita empresarial

Antes de la reunión en Mos, la conselleira ha visitado las instalaciones que la empresa De Heus tiene en O Porriño (Pontevedra), donde ha conocido el proceso de elaboración de piensos para alimentación animal de esta compañía internacional, con plantas de producción en más de 20 países y con actividad comercial en otros 75 con marcas como la conocida Piensos Biona.

Allí, ha puesto en valor que las últimas inspecciones realizadas por la Consellería de Medio Ambiente en sus instalaciones revelaron un grado de cumplimiento muy alto con las exigencias incluidas en su autorización ambiental integrada (AAI).