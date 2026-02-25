La Arribada de Baiona (Pontevedra) contará con un espacio contra la violencia sexual

La Festa da Arribada, que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo, contará con un espacio para la campaña "Agresión Off, eu digo non á violencia sexual", promovida por la Dirección General de Lucha contra la Violencia de Género -Consellería de Política Social-.

Desde este punto se informará a la ciudadanía sobre la violencia sexual, en particular, y sobre la violencia de género, en general. Más concretamente, se proporcionará comunicación relacionada con cómo prevenirla, detectarla y combatirla, ofreciendo pautas claras de actuación.

Estará situado junto a la oficina de turismo y será atendido por profesionales del ámbito social y expertas en igualdad. El horario de funcionamiento será el sábado 28 de febrero de 17:00 horas a 20:00 horas y el domingo, 1 de marzo, de 15:00 horas a 20:00 horas.