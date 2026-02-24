Condenan al Sergas a pagar diferencias salariales por "discriminación" a una fisioterapeuta de Pontevedra

Según informa el Sindicato de Enfermería Satse, lo hace tras el recurso presentado por el Servizo Galego de Saúde contra el fallo en el que estimó la petición planteada por la fisioterapeuta -tras la resolución denegada del Sergas- en relación a su solicitud de revisión de nómina y abono de retribuciones por su actividad en Atención Primaria.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra que dio la razón a una fisioterapeuta de Atención Primaria en esta provincia que denunció discriminación en sus retribuciones y pidió la revisión de su nómina y que se le abonasen otras.

En concreto, le reconoció el derecho a percibir las mismas retribuciones complementarias que sus compañeros con efectos retroactivos desde octubre de 2023, condenando al Sergas a abonarle las correspondientes diferencias retributivas.

Ahora el TSXG ratifica el fallo en base a cuestiones como la corroboración de que se realicen idénticas funciones que las vienen desarrollando funcionarios que ocupan plazas a las que se pretende la asimilación retributiva.

"Discriminada"

En un comunicado remitido a Europa Press, el Sindicato de Enfermería, que ha informado del fallo, explica que se trata de una fisioterapeuta de un centro de salud del área de Pontevedra que denunció al Sergas "al verse discriminada por tener retribuciones inferiores a sus compañeros realizando las mismas funciones".

Lo hizo al entender que estaba siendo retribuida con cantidades menores por el hecho de constar en su contrato como categoría de 'fisioterapia de área' en lugar de 'fisioterapia de Atención Primaria'.

Satse, que prestó apoyo jurídico a la denunciante, asegura que se pone fin "a una situación injusta que vulneraba el principio de igualdad y perjudicaba a la profesional de manera arbitraria".