Caballero cree que Rueda "cayó del caballo" al admitir el retraso del Vigo-Oporto hasta 2038

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha señalado este martes que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda "como Saulo, ya cayó del caballo y ya vio el mundo", al reconocer que el AVE Vigo-Oporto no estará hasta 2038, aunque ha atribuido dicho retraso al Gobierno de Portugal.

En declaraciones remitidas a Europa Press, el regidor olívico ha insistido en que esa conexión "no va a estar antes de 2038". "Y no va a estar por Portugal, porque no llega a tiempo y a la misma velocidad que lo puede hacer España", ha proclamado. No obstante, la Xunta ha atribuido ese aumento del plazo a los "retrasos" en los tramos españoles de la conexión: la salida sur y el tramo entre O Porriño y la frontera portuguesa.

"Pero yo se lo advertí y se lo dije durante años y durante tanto tiempo, que no da Portugal la velocidad que tiene que dar. Pero Rueda se reunía con ministros de Portugal, con alcaldes de ciudades portuguesas y siempre volvía diciendo en el año 2030. No, todos sabíamos que era una mentira, todos sabíamos que era una barbaridad pretender lo imposible", ha proclamado Abel Caballero.

El alcalde ha asegurado que "entiende" la posición de Portugal, cuya prioridad es el eje Oporto-Lisboa, "y no tiene ni un solo kilómetro de Alta Velocidad", pero ha matizado que "lo que va en tiempo y forma" es la salida sur ferroviaria desde Vigo.

Según ha afirmado, el estudio informativo está en este momento "cercano a ser acabado", una fecha que ha fijado para noviembre de este año, y "también está en marcha" el estudio informativo del tramo entre O Porriño y el río Miño. "Pero claro, ahí hay un problema, y es que no está acordado cuál es el punto de encuentro", ha añadido.

Caballero ha incidido en que el Gobierno de España "está respondiendo a los plazos que dio y a la forma que dio, y está haciendo todo el estudio".