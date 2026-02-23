La Xunta destina 710.000 euros a 38 entidades de Vigo para impulsar su transformación y competitividad

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración, abre una nueva convocatoria del Bono Consolida Economía Social que tiene como objetivo apoyar la transformación digital, la eficiencia energética y la competitividad de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo.

El plazo de solicitud de este Bono Consolida está abierto hasta el 10 de abril y podrán beneficiarse sociedades cooperativas y laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo que estén registrados y acrediten una antigüedad mínima de 42 meses. Se estima que estas ayudas favorecerán a cerca de 250 entidades de economía social en toda Galicia.

Como novedad, la Xunta priorizará los gastos de inversión frente a los corrientes con el fin de lograr una consolidación efectiva de las entidades de la economía social. De este modo, se da respuesta a la demanda real detectada en la orden anterior, al tiempo que se prima un tipo de gasto que genera un mayor retorno a medio y largo plazo. Además, se eleva de dos a tres años la obligación de mantenimiento de la forma jurídica de las entidades beneficiarias, así como de su actividad empresarial, con el fin de asegurar su permanencia en el tejido productivo.

Las aportaciones serán de hasta 30.000 euros por entidad y la intensidad de la ayuda será del 80% del coste subvencionable. Entre otras actuaciones, con ellas se financiarán inversiones realizadas entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de octubre de 2026 en equipamiento informático, software, marketing, eficiencia energética, elementos de transporte, formación para los socios afiliados al régimen de trabajo autónomo (RETA) o reformas que se realicen en cualquier instalación del centro de trabajo.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Marta Mariño, visitaron este lunes las instalaciones de Orballo Automoción, una de las empresas beneficiarias del Bono Consolida Economía Social. Allí, las representantes autonómicas y los responsables de Orballo Automoción señalaron que la ayuda concedida, por un importe de más de 24.000 euros, permitió invertir en la compra de un vehículo híbrido de apoyo y en equipamiento informático para el desarrollo de tareas administrativas.