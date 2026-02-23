Vigo aprueba una moción para convertir la Reconquista en Fiesta de Interés Turístico Internacional

Vigo tratará de convertir la Reconquista en Fiesta de Interés Turístico Internacional. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este lunes una moción presentada por el PP para impulsar esta declaración, aunque la propuesta sólo ha contado con el respaldo de los populares, ya que PSOE y BNG se han abstenido.

La portavoz municipal del PP, Luisa Sánchez, ha trasladado al Pleno su propuesta de iniciar los trámites para lograr ese reconocimiento, instando también a la Xunta a que se implique. Ha pedido el apoyo del resto de grupos, alegando que se trata de una iniciativa "que trasciende a las siglas y a la ideología".

Como informa Europa Press, la concejala popular ha incidido en que no se trata de una moción "para el PP" sino "para Vigo, para sus vecinos, para los comerciantes, para todos los que participan en la fiesta". Así, ha hecho una "invitación al consenso".

Además, ha apuntado que, desde 2019, el gobierno local no ha iniciado expediente alguno para lograr la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, ni se conocen gestiones ante la Xunta o ante el ministerio.

Exigen más apoyo económico de la Xunta

Su propuesta, no obstante, ha sido recibida con críticas, tanto por parte del gobierno local como del BNG. La concejala socialista Yolanda Aguiar ha asegurado que el Concello "ya está trabajando" para conseguir esa declaración, desde que, en 2019, la Reconquista fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Con todo, ha explicado, ese proceso requiere apoyo económico para cumplimentar todos los requisitos exigidos, entre ellos la proyección internacional de la fiesta. Por ello, tras recordar que la Xunta aporta actualmente unos "25.000 pírricos euros" a la Reconquista, ha exigido al PP que reclame al gobierno gallego que apueste decididamente por esa celebración.

En ese sentido, ha recordado que la Xunta destina distintas cantidades a otras celebraciones en otros puntos de Galicia, como la Festa da Filloa de Lestedo, la Festa do Albariño, el Corpus de Ponteareas o las fiestas de los Indianos en Ribadeo. Por ello, ha subrayado que la administración autonómica debe aportar, al menos, la misma cantidad que el Ayuntamiento.

"Apropiación de la fiesta"

Mientras, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha lamentado que el PP haya querido "apropiarse" de una celebración que goza del apoyo de toda la ciudad. De esta forma, ha tildado de "imprudencia" utilizar la Reconquista "de modo partidista".

"El PP intenta anotarse un tanto", ha señalado el edil nacionalista, que ve "preocupante" que la iniciativa no haya partido de la asociación vecinal del Casco Vello, auténtica impulsora y artífice del éxito de la celebración.

Por ello, Pérez Igrexas ha pedido que el PP retirase la moción y ha matizado que, aunque comparte el fondo de la misma, debe ser la entidad organizadora la que tome la iniciativa para que se llegue a un acuerdo unánime. Luisa Sánchez ha aclarado que la asociación es conocedora de la moción y que ha trasladado su apoyo, siempre que no se politice.