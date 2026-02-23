Meses de espera para la apertura de los nuevos gimnasios de Vigo: "Cada día dicen una fecha diferente"

Precios competitivos, sin compromiso de permanencia y equipamiento de última generación. El modelo de producción en serie y las macrocadenas continúa expandiéndose a nuevos ámbitos, y el último en sumarse ha sido el del fitness. En los últimos años, grandes franquicias de gimnasios han desembarcado en Vigo con la promesa de democratizar el acceso al entrenamiento.

Sin embargo, lo barato también tiene un coste. Y cientos de vigueses están descubriendo cuál es: el tiempo.

Hace más de seis meses se anunció en la ciudad olívica la apertura de dos nuevos centros: un Sinergym en la calle Arenal -en el antiguo local del Coliseum- y un VivaGym en el centro comercial Travesía. Ambos comenzaron a aceptar inscripciones meses antes de su supuesta inauguración y captaron a cientos de usuarios atraídos por ofertas promocionales.

Pero, a día de hoy, ninguno ha abierto sus puertas, y las fechas previstas se han ido posponiendo de forma sistemática. El motivo alegado en ambos casos es el mismo: "causas ajenas a la propia compañía".

En el caso de Sinergym, el retraso podría estar vinculado a la licencia de obra. Desde el Concello de Vigo señalan que la tramitación está avanzada y que podría quedar resuelta esta misma semana.

La situación es distinta en el caso de VivaGym. Según fuentes municipales, el centro cuenta con las licencias necesarias, por lo que el retraso apuntaría directamente al desarrollo de las obras. No obstante, la empresa no ha detallado a Treintayseis cuál es el problema concreto. Mientras tanto, la falta de información clara hacia los usuarios empieza a generar malestar.

"Cada día dicen una fecha diferente"

"Me apunté en octubre porque ya se hablaba de que iba a abrir pronto. En noviembre volví a preguntar y me aseguraron que antes de que terminara el año estaría funcionando. Pasaron las fiestas y todo seguía igual", relata una usuaria afectada. La misma clienta explica que en enero recibió una nueva previsión: finales de marzo. "Cada vez nos dicen una fecha distinta y apenas se ve movimiento de obra. Dudo mucho que esté listo para entonces", asegura.

La sensación de incertidumbre es compartida por muchos de los inscritos, que empiezan a temer que la apertura no llegue hasta el verano.

"Llevo meses apuntado, pero como no avanzaba nada tuve que volver a mi antiguo gimnasio. Son demasiados meses sin entrenar", critica otro usuario. Además, afirma que intentó darse de baja del VivaGym -cuyo contrato se publicitaba como "sin permanencia"-, pero le comunicaron que no podría cancelar su inscripción hasta julio de 2026.

Una solución que no convence

Ante las quejas, VivaGym envió a principios de febrero un comunicado a los inscritos reconociendo el retraso y ofreciendo alternativas. En el mensaje, la empresa proponía entrenar provisionalmente en otros centros de la ciudad, concretamente en VivaGym Vigo Centro y VivaGym Plaza Elíptica, manteniendo las condiciones económicas iniciales. Sin embargo, muchos usuarios consideran que la solución es "insuficiente" e "inútil".

"El motivo por el que me apunté en Travesía es porque me queda cerca de casa. No tengo tiempo para desplazarme hasta el centro", explica la misma usuaria. Consultados por Treintayseis, desde el gimnasio aseguran comprender las preocupaciones y críticas de los usuarios. Defienden que son un centro que "trabaja desde la cercanía" y que busca "formar parte del día a día activo de sus usuarios". No obstante, vuelven a insistir en que el retraso responde a "causas ajenas a la propia empresa".

Por su parte, desde el Concello de Vigo insisten en que, al menos en el caso de VivaGym, las licencias están en regla y que el retraso no responde a trámites municipales. Por su parte, la compañía mantiene que trabaja para que la apertura pueda producirse a finales de marzo, aunque evita concretar los motivos de la demora. "No podemos ofrecer más información, más allá de que las causas son ajenas al propio gimnasio", señalan.

Mientras tanto, las puertas siguen cerradas y la paciencia de los usuarios comienza a agotarse. Porque, en el negocio del fitness low cost, el tiempo -para muchos- también cuenta.