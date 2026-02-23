Los hosteleros de Vigo, tras llenar terrazas con el buen tiempo: "Ha sido como el poscovid"

La frase "nunca choveu que non escampara" fue, durante mucho tiempo, la única ventana abierta al optimismo cuando solo se veía a través de ella lluvia, viento, borrascas con sus diferentes nombres y temporales.

El sector hostelero agradeció la Navidad en Vigo y todos los eventos paralelos a esta celebración; sin embargo, el buen tiempo no acompañó demasiado, especialmente si nos retrotraemos al puente de diciembre o a los últimos compases festivos. Tampoco a una cuesta de enero que ya es dura por sí misma, tal y como cuenta Beatriz Carballido, gerente de la Federación de Turismo y Hostelería de Pontevedra: "Se juntó enero y mal tiempo. Al final, el arranque de año siempre es complicado para todo el mundo, especialmente la segunda quincena, pero los fines de semana siempre hay quien se anima a salir, tomar algo... Este año la verdad se ha notado. Creo que la gente hizo más eso de una pizza, una peli, y para casa", explica la gerente.

La situación ha cambiado radicalmente este pasado fin de semana y en el arranque de este lunes. A pesar de no contar la federación con estadísticas alusivas a estos últimos días, lo cierto es que el sentir y las percepciones sobre el retorno económico de la vuelta a las terrazas, en particular, y al ocio, en general, son más que buenas: "Ha beneficiado a todo el mundo, incluso, a los proveedores. Y es que hay productos que son más dados para las terrazas. Y eso también se ha notado", remarca. "Al final el sol es muy necesario en nuestro sector. Hace que la gente se anime más a salir, a relacionarse... Ha habido llenos y el ánimo es muy bueno", añade.

Con todo, precisa que no se han producido modificaciones horarias para aprovechar el sol, pues todavía es pronto: "Al final, aunque haga mejor tiempo, las horas de sol siguen siendo pocas. Un indicativo es Sanxenxo, que depende mucho del buen tiempo. Todavía no se ha adelantado esa temporada alta", concluye.

Cielos despejados en Vigo este pasado fin de semana. Treintayseis

Una buena racha que empezó con el jueves europeo del Celta

La buena racha en el sector ha coincidido en los últimos días con la que atraviesa también el Celta. Desde el partido que enfrentó a los de Giráldez con el PAOK, que se saldó con victoria para los olívicos, los locales hosteleros comenzaron a llenarse.

Así lo ratifica Daniel Figueira, responsable de la Alcoba, en Navia, que comparó la situación vivida este pasado fin de semana con la vuelta al ocio tras el COVID y el periodo de reclusión social. "Fue como volver a la vida. Estaba todo el mundo fuera", cuenta. "Nosotros lo hemos notado mucho. Al final, las terrazas estos meses fueron inexistentes, casi como quien dice. El fumador terminaba el cigarro y para adentro", anota.

El hostelero asegura que las sensaciones han sido buenas estos días y que la remontada coincidió con el partido del Celta del pasado jueves, momento en el que también empezó a mejorar el tiempo. "La Navidad fue regular en el tema del tiempo, en el puente llovió... Por eso este fin de semana ha sido tan positivo", concluye.