El BNG de Vigo denuncia que el gobierno de Caballero no ejecutó 137 millones de euros en 2025

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha denunciado este lunes que el gobierno local ha dejado casi 137 millones de euros sin gastar en 2025, de un presupuesto total de 420 millones. Así, durante el Pleno celebrado este lunes, los nacionalistas han criticado un "nuevo ejercicio marcado por la inejecución presupuestaria".

En concreto, han señalado que ocho de cada diez euros "quedaron no papel". "A inexecución non é aforro, é falla de xestión", ha censurado el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, durante el debate plenario sobre la liquidación del presupuesto municipal.

"Son recursos da cidade que fican sen retornar ás viguesas e vigueses en forma de servizos, son millóns de necesidades desatendidas", ha lamentado el líder nacionalista, quien ha subrayado que estos datos son una "radiografía del desgobierno" del actual gobierno municipal.

En esta línea, ha recordado que el Concello acumula casi 500 millones de euros sin ejecutar desde el año 2019. "Son unha nova remesa que se amorea nas toneladas de anuncios que tornan en promesas incumpridas", ha remarcado Pérez Igrexas.

El portavoz nacionalista ha hecho hincapié en los 14 millones sin gastar en el capítulo relativo al personal municipal, ya que el Concello "tiene más de 300 plazas de trabajadoras y trabajadores sin cubrir, mientras avanza la privatización", ha indicado el grupo en nota de prensa.

Asimismo, Pérez Igrexas ha cargado contra la "política de anuncios" en materia de vivienda, que ha calificado como el "principal problema social de Vigo". También ha criticado los pocos fondos municipales destinados a impulsar el empleo, una tasa de ejecución del 17% en lo relativo a infraestructuras y el "abandono de los barrios y las parroquias.