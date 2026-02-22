Mos (Pontevedra) renueva el distintivo Sendero Azul 2026 para el Paseo del Río Louro

El Concello de Mos ha logrado un nuevo reconocimiento ambiental al obtener nuevamente el distintivo Sendero Azul 2026 para el Sendero Fluvial del Río Louro, en el tramo comprendido entre el Camiño de Gata y el Camiño de Noveleda.

Esta distinción, otorgada por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), evalúa criterios exigentes vinculados al trazado, la señalización y las infraestructuras, la conservación del patrimonio natural y cultural, así como la gestión y el uso público responsable, poniendo en valor la excelencia ambiental y el aprovechamiento sostenible del territorio.

El Paseo del Louro, un espacio de gran valor ambiental y paisajístico para Mos, fomenta hábitos saludables, la educación ambiental y el ocio sostenible a lo largo del corredor fluvial; su continuidad en la red supone un respaldo al trabajo municipal de recuperación y mantenimiento del entorno.

Este año, la ADEAC ha concedido 194 galardones en toda España, 40 más que en 2025, superando ya los 1.200 kilómetros de senderos reconocidos. Galicia se consolida como la comunidad autónoma con mayor número de "Senderos Azules", con un total de 72 itinerarios, de los cuales 44 se encuentran en la provincia de Pontevedra.

El acto oficial de entrega de las banderas se celebrará el 6 de marzo en el Castillo de Cullera (Valencia).