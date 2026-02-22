La Alameda de Vigo deja atrás la Navidad: comienza el desmontaje del Cíes Market

El 11 de enero de este año se apagaban de manera oficial las luces de Navidad de Vigo. En ese momento comenzaba progresivamente el desmontaje de luces, adornos y atracciones, aunque el rastro de la celebración ha seguido por las calles durante más de un mes.

Es el caso del Cíes Market, el mercadillo navideño de la Alameda, que comenzó a montarse a mediados de octubre del año pasado y que, cuatro meses después, ha comenzado a retirarse las casetas y la estructura.

Los vecinos del centro han mantenido durante este tiempo las quejas y las denuncias por la tardanza y por los efectos negativos de la implantación del mercadillo durante tantos meses, incluidas ratas en el entorno de la Plaza de Compostela.

Tras el tren de borrascas que ha asolado a Vigo durante las últimas semanas y que dificultaba cualquier trabajo, estos últimos días ha comenzado el desmontaje; en la parte más cercana al Areal sólo quedan los portales de madera, mientras que en la plaza central de la Alameda, vallada, se acumulan los restos

Estos materiales, así como el árbol de Navidad, se irán retirando para dejar la Plaza de Compostela libre de nuevo.