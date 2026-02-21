El tiempo en Vigo: el Entroido se despide con sol y cielos despejados

Vigo afronta esta jornada el cierre del Entroido. Las borrascas, en forma de viento y lluvia, obligaron a retrasar algunos de los eventos más esperados y clásicos de la celebración que, al fin, hoy se llevarán a cabo.

Si ayer, viernes, la Orquesta París de Noia puso la nota musical tras verse su actuación también afectada por el mal tiempo, hoy es el turno a las 19:00 horas de la Quema del Meco, pospuesta desde el martes; las exequias fúnebres y la lectura de los ganadores del concurso de comparsas, ambos agendados para el pasado miércoles, serán a las 20:00 y 21:00 horas, respectivamente.

Así, la previsión de Meteogalicia es que durante los próximos tres días, la tónica será la de cielos despejados, pocas nubes y nada de lluvia. En los termómetros, desde los 17 grados de hoy hasta los 22 del lunes marcarán las máximas; las mínimas se moverán entre los 5 y los 8 grados.

Pero el paraguas tampoco hay que guardarlo demasiado, ya que la semana que viene, a partir del martes, podrían volver los chubascos en mayor o menor medida. Será una semana de tiempo inestable en el que, en principio, el miércoles y el viernes serán los peores días.