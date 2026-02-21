Ofrecido por:
El tiempo en Vigo: el Entroido se despide con sol y cielos despejados
Durante los próximos tres días, el tiempo seco será la tónica en la ciudad olívica, que se toma un respiro del tren de borrascas, pero poniendo la vista en el martes, cuando podrían regresar los chubascos
Información relacionada: ¿Qué hacer hoy, sábado 21 de febrero, en Vigo por el Carnaval?
Vigo afronta esta jornada el cierre del Entroido. Las borrascas, en forma de viento y lluvia, obligaron a retrasar algunos de los eventos más esperados y clásicos de la celebración que, al fin, hoy se llevarán a cabo.
Si ayer, viernes, la Orquesta París de Noia puso la nota musical tras verse su actuación también afectada por el mal tiempo, hoy es el turno a las 19:00 horas de la Quema del Meco, pospuesta desde el martes; las exequias fúnebres y la lectura de los ganadores del concurso de comparsas, ambos agendados para el pasado miércoles, serán a las 20:00 y 21:00 horas, respectivamente.
Así, la previsión de Meteogalicia es que durante los próximos tres días, la tónica será la de cielos despejados, pocas nubes y nada de lluvia. En los termómetros, desde los 17 grados de hoy hasta los 22 del lunes marcarán las máximas; las mínimas se moverán entre los 5 y los 8 grados.
Pero el paraguas tampoco hay que guardarlo demasiado, ya que la semana que viene, a partir del martes, podrían volver los chubascos en mayor o menor medida. Será una semana de tiempo inestable en el que, en principio, el miércoles y el viernes serán los peores días.