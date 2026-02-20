Vigo tratará de ser la ciudad con más senderos y playas con bandera azul de España

Vigo buscará ser la ciudad con más senderos y playas con bandera azul de España. El alcalde Abel Caballero ha anunciado que han solicitado esta distinción para 14 caminos y 12 arenales del concello, incluida la "mitad de Samil que no tiene que ver con la Xunta".

De esta forma, el Concello ampliará de cinco a 14 el número de senderos con bandera azul. Es decir, a los caminos de Beiramar, Lagares, Faro en Cíes, Monte da Guía y la Vía Verde, Vigo sumará nueve nuevos senderos: Candeán, Cabral, Bembrive-Beade, Coruxo, Oia, Saiáns, Valladares, Zamáns y Matamá-Comesaña.

"Seguramente, la ciudad de España con más senderos con bandera azul", ha asegurado Caballero, quien ha avanzado que también se ha solicitado doce banderas azules para playas. "Y el PP está diciendo que no está Samil. Sí está. Solicitaremos bandera azul en la mitad de Samil que no tenga que ver con la desembocadura del río Lagares. (...) La mitad que no tiene que ver con la Xunta", ha respondido.

En concreto, el Concello pedirá esta distinción para las playas de O Mende, A Punta (Teis), O Adro, Carril, Santa Baia (Alcabre), O Tombo do Gato, A Argazada ("Samil derecha", en palabras del alcalde), A Fontaíña, O Vao, Canido, O Fortiñón (Saiáns) y Rodas. Sobre la ausencia del resto del arenal de Samil, Caballero acusa a la Xunta de descuidar el río Lagares.

"El río Lagares es competencia exclusiva de la Xunta de Galicia, que no lo cuida. Por tanto, no da la calidad que tiene que dar justamente en la desembocadura", ha afirmado el alcalde, que ha acusado al PP de Vigo de "decir mentiras" y ha advertido: "No van a sacar ni un concejal. Solo piensan en Vigo para llevarse dinero a otros sitios".