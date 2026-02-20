Vigo presenta en el Marco el V Plan Integral de Igualdad 2026–2030 con 154 medidas

El Museo de Arte Contemporáneo de Vigo ha acogido la presentación oficial del V Plan Integral de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2026–2030, aprobado por el Concello como hoja de ruta estratégica para los próximos cinco años.

Durante el acto, el alcalde Abel Caballero ha definido el documento como "una hoja de ruta ambiciosa" para consolidar Vigo como "una ciudad más justa, más libre y libre de desigualdades", con la aspiración de convertirse en referente en toda España en la lucha por la igualdad y contra las violencias machistas.

"El compromiso es claro: la igualdad tiene que ser un eje transversal de todas las políticas municipales. Todo lo que hagamos debe hacerse desde la igualdad", ha subrayado.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala delegada del área de Igualdad, Carmela Silva, ha calificado el plan como "el más avanzado de Galicia" y ha explicado que parte de una premisa fundamental: "La mujer es el sujeto político al que se dirige el plan".

El V Plan incorpora nuevos objetivos vinculados a las desigualdades y a las violencias económica y digital, y apuesta por convertir Vigo en una ciudad firme contra la explotación sexual, además de recoger una visión integral que compromete a todas las áreas municipales, del urbanismo a la acción climática, pasando por economía, participación o seguridad.

El documento incluye 154 medidas centradas en ámbitos como la gobernanza con perspectiva de igualdad, la corresponsabilidad, el empoderamiento de las mujeres y una economía que ponga la vida en el centro, y pone en valor el proceso participativo en el que colaboraron colectivos feministas, entidades sociales, profesionales y el Consello Municipal da Muller.