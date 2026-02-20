Dos tripulantes rescatados tras hundirse parcialmente un pesquero frente a Baiona (Pontevedra)

En la tarde del pasado jueves, dos tripulantes del pesquero 'Mares Tres' fueron rescatados tras sufrir una vía de agua y quedar el barco semihundido.

Según informa Gardacostas de Galicia a Europa Press, fue su helicóptero Pesca 1 el que evacuó a los marineros al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, tras sufrir el incidente.

Fuentes de Salvamento Marítimo han explicado que fue sobre las 19:30 horas cuando recibieron el aviso, indicando que el buque se estaba hundiendo a 4 millas de Cabo Silleiro, frente a la costa de Baiona y de Oia.

Los dos tripulantes habían conseguido abandonar el barco y subirse a una balsa salvavidas, donde fueron rescatados por el helicóptero.

Sin embargo, la embarcación quedó semihundida en medio del mar, haciendo un seguimiento de la misma las autoridades competentes. En la actualidad, se encuentra en aguas portuguesas, por lo que la emergencia está siendo coordinada por el país vecino.