El patrullero 'Tabarca' de la Armada atracará el domingo en Vigo y se podrá visitar el lunes

Dentro del despliegue que realizará la Armada en la costa de la provincia de Pontevedra, el Puerto de Vigo recibirá la visita del patrullero 'Tabarca', que atracará el domingo por la tarde.

Su estancia será hasta el martes por la mañana, y el lunes se podrá visitar de manera gratuita de la mano de la propia dotación de la embarcación, que permitirá conocer de cerca cómo es la vida de los que pasan en ella largas jornadas.

Se podrá visitar en dos franjas horarias del lunes: una por la mañana, de 09:30 a 13:00 horas, y otra por la tarde, de 16:00 a 19:00 horas. Para participar en estas guías no hace falta reserva previa.

El buque 'Tabarca' es el octavo de una serie de diez unidades, denominados Clase 'Anaga'. En la actualidad, permanecen tres en servicio. Cada uno de estos barcos lleva el nombre de una isla de la costa española, como la de Tabarca, en la costa alicantina.

La construcción de este navío se realizó en Empresa Nacional Bazán, en la factoría gaditana de San Fernando, botándose el día 23 de diciembre de 1980 y entregándose a la Armada el día 31 de diciembre de 1981.