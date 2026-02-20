La Consellería do Mar renueva su apoyo al Vigo Seafest, que celebrará su séptima edición del 9 al 12 de julio EP

La Consellería do Mar volverá a colaborar este año con la cooperativa de armadores de Vigo (ARVI) para la celebración del Vigo Seafest. El festival gastronómico y cultural centrado en el mar celebra su séptima edición del 9 al 12 de julio.

Así lo ha trasladado la conselleira, Marta Villaverde, a Europa Press tras mantener un encuentro con responsables de la cooperativa, y ha subrayado que la administración gallega mantiene su compromiso con aquellas iniciativas que tienen un impacto directo en el impulso del sector marítimo-pesquero.

Este festival reúne en la zona de As Avenidas del puerto de Vigo chefs, puestos de degustación, actuaciones musicales y actividades deportivas. Todo ello para dar a conocer y poner en valor los productos pesqueros gallegos.

Antes de esta reunión, Villaverde asistió a la reunión del Comité de Bienestar del Puerto de Vigo, un organismo constituido en 2023 para ahondar en la sostenibilidad económica, ambiental y social de la actividad marítimo-pesquera. En el encuentro, se ha hecho balance de las actividades de 2025, entre ellas iniciativas solidarias como la campaña de Navidad, el torneo de fútbol impulsado por Stella Maris, o la recogida de más de 2.600 kilos de alimentos y 3.000 kilos de juguetes por parte de la Policía Portuaria.