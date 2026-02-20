Caballero exige la gratuidad "inmediata" de la AP-9 entre Vigo y Ferrol y carga contra PP y BNG

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado la gratuidad de la autopista AP-9 y ha insistido en que debe ser "gratuita desde Tui hasta Ferrol" y "de forma inmediata".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el regidor olívico ha recordado que fue un Gobierno del PP el que prorrogó la concesión de la autopista en el año 2000 hasta 2048, por lo que ha considerado que los populares deben "pedir perdón" a los gallegos.

Caballero también ha dirigido críticas al BNG, al que ha acusado de haber retrasado durante años la construcción de la infraestructura con "manifestaciones violentas". "Y ahora son entusiastas de la autopista", ha ironizado, para añadir que los nacionalistas también deberían "pedir perdón a Vigo y a Galicia".

Asimismo, el alcalde ha reiterado su demanda de gratuidad para la AG-57 entre Vigo y Baiona, de titularidad autonómica, y ha vuelto a reclamar un nuevo trazado en túnel de la A-52 "para evitar el drama de la A-55", que ha calificado como la autovía "con más accidentes de España". "Cada 30 horas hay un accidente", ha denunciado.

"A veces da la impresión de que algunos solo reclaman las cosas cuando no gobiernan y no quieren que se hagan las demandas de esta ciudad", ha afirmado Caballero, a la vez que cuestionó los motivos de la Xunta de Galicia para oponerse a la construcción de la A-52.