Nigrán exige a la Xunta una actuación urgente en la cubierta del CEIP Carlos Casares por riesgo estructural

El Concello de Nigrán reclama a la Xunta de Galicia que intervenga de "manera urgente" en la cubierta del CEIP Carlos Casares de Vilariño ante el "riesgo real de afección estructural debido a las filtraciones continuadas". En un escrito oficial remitido a la Consellería de Educación el pasado 5 de febrero, el alcalde de la localidad, Juan González, recordó que el mantenimiento del centro es una competencia autonómica y reclamó que se adopten medidas urgentes ante "el peligro que esto supone para el propio edificio y para la seguridad del alumnado".

Además, desde el Concello insisten en que el problema no es nuevo, sino que en el pasado llegó a desprenderse parte del falso techo de un pasillo y, en la actualidad, la dirección mantiene inutilizada un aula del ala izquierda afectada por las filtraciones.

"El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció a inicios de año un total de 73,6 millones de euros en el presupuesto de la Xunta de 2026 para invertir en grandes obras de reforma de centros educativos pero, por el momento, y pese a las reiteradas peticiones de la comunidad educativa y del Concello, no tenemos noticias de que se contemple esta intervención en el CEIP Carlos Casares, pese a su extrema necesidad", señala el regidor, quien adjuntó junto al escrito oficial un presupuesto de una empresa especializada que estima la reparación de la cubierta en 267.000 euros.

"El Concello ha invertido en este colegio más de 100.000 euros en los últimos años para la creación de un bosque-escuela, la construcción de un muro de contención, la remodelación de la entrada o la instalación de un nuevo pavimento en el patio cubierto. La cubierta es una cuestión estructural en la que la Xunta tiene que implicarse urgentemente", demanda González, quien pone el Concello a disposición de la Xunta para buscar una solución rápida.