Detenido en Vigo por amenazar y agredir a una mujer desconocida en plena calle

La Policía Local de Vigo ha detenido a un varón, H.J.R., de 40 años, por amenazar y agredir a una mujer en la zona de O Calvario.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 17:35 horas del pasado sábado, cuando se recibió el aviso de un particular que alertaba de que un hombre estaba agrediendo a una mujer en la vía pública.

A su llegada, los agentes observaron a varias personas interponiéndose entre un individuo que increpaba y profería graves amenazas a gritos contra una mujer que presentaba sangrado en el rostro.

Debido a la agresividad que mostraba, los policías tuvieron que inmovilizar al varón, que mantenía su intención de volver a agredir a la víctima. La mujer, con la que el detenido no mantenía ningún tipo de relación, relató que este la había golpeado en la cara sin mediar palabra, al tiempo que la amenazaba en los mismos términos presenciados por los agentes.

La víctima presentaba lesiones en el rostro, con sangrado por boca y nariz, por lo que los actuantes solicitaron la presencia de una ambulancia. Los técnicos sanitarios comprobaron que tenía el labio superior roto y la nariz amoratada e inflamada, por lo que fue trasladada a un centro sanitario.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de lesiones y amenazas.