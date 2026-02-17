Cuenta atrás para la nueva calle Lepanto: "Una humanización de altísimo nivel, de altísimo standing"

Las obras de humanización de la calle Lepanto, en Vigo, se encuentran en su recta final. El alcalde Abel Caballero ha puesto fecha al fin de la actuación municipal, valorada por encima del millón de euros y que considera una "humanización de altísimo nivel, de altísimo standing".

Así lo ha informado el regidor olívico a través de un audio distribuido a los medios de comunicación este martes, en el que Caballero ha asegurado que en dos meses estará acabada la humanización de esta céntrica calle viguesa.

Las obras comenzaron en junio de 2025. Desde entonces, los operarios municipales han renovado el pavimentado, las redes de saneamiento y de abastecimiento, así como instalado 19 postes de luz, tres nuevos semáforos y plantado 22 árboles y 120 especies arbustivas.

Además, la vía contará con conexión abierta para el túnel con la AP-9 y con el aparcamiento. "Seguimos haciendo humanizaciones como elemento central en la ciudad", ha concluido Caballero.