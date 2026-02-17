Caballero, tras retrasar Portugal la llegada de la Alta Velocidad: "La gran prioridad Vigo es Vigo-Madrid"

Portugal ha retrasado la inauguración de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa hasta 2032. Una demora que afectará a los plazos de la conexión lusa con Galicia, es decir, a la pretendida Salida Sur por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. "La prioridad es Vigo-Madrid en dos horas y media", ha asegurado el regidor tras conocer la noticia de la situación ferroviaria en el país vecino.

"Portugal retrasa hasta el 2032 la Alta Velocidad entre Oporto-Lisboa. Y yo afirmo más, no va a estar acabado en el año 2032 porque no empezaron aún", ha afirmado Caballero, quien ha reiterado que es "razonable" que el Gobierno de Portugal priorice la conexión entre sus dos grandes ciudades y no aquella con Galicia.

Ahora bien, el regidor olívico ha aseverado que "no es cierto que no tengan ninguna prioridad en el Oporto-Vigo". "No es cierto lo que estuvo diciendo el Gobierno de Galicia. No es cierto lo que dice Rueda y lo que dice el Partido Popular de Vigo", ha añadido Caballero, que ha puntualizado: "La gran prioridad de Vigo es Vigo-Madrid en dos horas y media".

"Y es lo que estoy reclamando al Gobierno de España y lo que tenemos acordado", ha afirmado el alcalde, quien ha advertido que la Salida Sur "no se puede parar" y tiene que "seguir en el ritmo y la velocidad prevista porque se tiene que hacer". Además, Caballero ha recordado que el Estado está estudiando cómo trazar la línea a su paso por O Porriño.

"Vamos a llegar al río y Portugal ni por asomo va a estar allí", ha recalcado Caballero, que considera que sería una "estupidez" no coordinarse y esperar "15 o 20 años" a que el país vecino alcance la orilla del Miño. Así, el alcalde defiende que la prioridad debe ser reducir los tiempos con la capital de España.