Lluvia, tormenta e inestabilidad: Vigo sigue sometida a la voluntad de Leonardo

No hay cambios. Leonardo sigue imponiendo su voluntad en Vigo y no parece que la situación vaya a cambiar, al menos, en lo que tiene que ver con el fin de semana. La inestabilidad seguirá siendo la tónica general, por lo que habrá que conformarse con las breves treguas que, en el devenir de los días, está dejando la borrasca.

Hoy viernes amanecimos con cielos cubiertos y lluvia que está siendo puntualmente fuerte, con lluvias persistentes acompañadas de aparato eléctrico. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 14 grados.

Para mañana sábado se espera, según MeteoGalicia, una jornada en la que se producirán lluvias de tipo débil. Habrá pocos cambios en lo que tiene que ver con las temperaturas. Las mínimas no se moverán y las máximas retrocederán un grado, hasta los 13.

Ya el domingo se esperan chubascos débiles e, incluso, la apertura de algún claro. Las mínimas bajarán hasta los cinco, mientras que las máximas ascenderán hasta los 15.