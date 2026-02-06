Desarticulado un punto de venta de droga en Vigo al que acudían menores de edad

Fuentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela han confirmado la detención de tres personas en un edificio en rehabilitación en la zona de As Travesas que, en los últimos tiempos, se había convertido en un punto de venta de sustancias estupefacientes.

Fueron los propios ciudadanos los que dieron la voz de alarma al detectar un flujo constante de compradores que accedían a dicho inmueble. En él, el portal permanecía abierto de manera permanente, algo que facilitaba la actividad ilícita.

Durante las vigilancias, los agentes del grupo UDYCO constataron la presencia de menores de edad entre los compradores, un hecho que, según las mismas fuentes, aceleró la investigación policial a fin de garantizar su protección y sin perjuicio de asegurar el éxito de la operación.

En el transcurso de la investigación se comprobó que uno de los detenidos residía como ocupante ilegal en una de las viviendas, y sería el encargado de vender las sustancias estupefacientes, principalmente, marihuana y hachís. La venta se producía en la modalidad de menudeo.

En la operación también hubo otros dos detenidos. Estos se encargaban, presuntamente, de suministrar al primero las sustancias y, a continuación, de recoger la recaudación obtenida.

Entrada en la vivienda

La entrada táctica en la vivienda fue ejecutada por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Vigo-Redondela, quienes aseguraron el lugar antes de proceder a la detención de los investigados.

Posteriormente y siempre según fuentes policiales, se realizó el registro del inmueble, en el que incautaron 350 gramos de hachís, 150 gramos de marihuana, material para el pesaje y la distribución de la droga en la modalidad de menudeo y dinero en efectivo. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial en el día de hoy.



