Cangas (Pontevedra) vigilará pozos, red y depósito de agua tras la intoxicación de un matrimonio

La intoxicación por hidrocarburos de un matrimonio en Cangas ha encendido todas las alarmas en este municipio. Por lo anterior, el Consistorio ha anunciado el mantenimiento de un régimen de analíticas intensivo sobre pozos, red y depósito para evitar nuevos incidentes en este sentido.

En un comunicado recogido por Europa Press, el consistorio ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de los vecinos y ha asegurado que la concesionaria de la gestión del ciclo del agua, UTE Gestión Cangas, ha confirmado la "seguridad y control" del abastecimiento.

Araceli Gestido, regidora de Cangas, detalló que la UTE aseguró que el suministro de agua se realiza únicamente desde el depósito de Coiro. La alcaldesa advirtió de que el gobierno local está "muy vigilante" y exigió desde el primer minuto a la empresa el cumplimiento del protocolo sanitario para garantizar la salubridad y trazabilidad del suministro. Todo ello, a pesar de que, por el momento, no se confirmó si la intoxicación de esos vecinos se debió a hidrocarburos en el agua.

Régimen intensivo

El Consistorio mantendrá un régimen de analíticas intensivo hasta contar con resultados aptos en los pozos, a lo largo de la red y en el nuevo depósito que brinda suministro a los vecinos mientras sea necesario.

El gobierno local exigió también a la UTE un informe sobre la situación, que apunta, de manera preliminar, a un foco que fluye por drenaje de aguas pluviales hacia el entorno de la captación como origen del problema.

El informe arroja que, hasta el momento del vertido, la calidad del agua distribuida era apta en los controles analíticos habituales del depósito de Ourelo y en los controles operacionales y de rutina.

Todas las muestras realizadas son remitidas a Augas de Galicia para efectos de instrucción y, si procede, abrir régimen sancionador y medidas cautelares.

Por su parte, la Asociación de vecinos Nós, consultada por Europa Press, señaló que está en contacto permanente con el Ayuntamiento y con la empresa concesionaria del ciclo del agua.

Aunque por el momento no saben si la intoxicación de esos vecinos se debió por hidrocarburos en el agua, la asociación vecinal, que cuenta con más de 260 miembros, recomendó a los ciudadanos beber agua embotellada para evitar riesgos.