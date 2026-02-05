Vigo, sin trenes por el temporal: "Una faena, porque tenía una reunión en Madrid"

Adif mantiene en estos momentos la suspensión de trenes con destino y salida desde Vigo. Según fuentes consultadas en Vialia, la decisión obedece a una cuestión de seguridad y ha sido motivada por el temporal que atraviesa todo el país, en general, y la zona costera de Galicia, en particular.

Las pantallas de Renfe en la estación viguesa reflejaban esta mañana la cancelación de trayectos, principalmente, los que unen a la ciudad olívica con Madrid y A Coruña. Una suspensión que, a priori, llegaba hasta primera hora de la tarde -los trayectos en este periodo sí aparecían operativos-, sin embargo, las mismas fuentes auguraban una suspensión indefinida.

En torno a las 10:00 horas de la mañana llegaban algunos viajeros que no se habían enterado de la suspensión. Otros, sí habían recibido un mensaje de la compañía o habían visto la noticia de la cancelación en redes sociales. Sin embargo, acudían a Vialia movidos por la posibilidad de un cambio en las circunstancias.

Andri se perderá este jueves una reunión de trabajo en Madrid: "Tenía el tren a las 10:30 horas. Yo no recibí alerta, pero soy activa en redes y leí algo de cancelación de trenes. Sin embargo, pensé que tenía algo que ver con lo que había pasado en Andalucía y dije, 'me voy a acercar por si acaso'", explica a Treintayseis. "Pero aquí ya me dijeron que nada. Me dijeron que estuviera atenta a la página de Renfe porque hay probabilidades de que ahí se reanude la actividad. Una faena, porque tenía una reunión de trabajo en Madrid. Avisaré de que no puedo llegar", añade.

Cancelación de trenes en Vigo por el mal tiempo. P.P.F.

Andri, como muchas otras afectadas, acudía a las oficinas de Vialia para interesarse por el reembolso de los billetes.

También Himar veía truncado su viaje de esta mañana, en su caso, a Santiago de Compostela: "A mí sí que me llegó un mensaje a las 02:00 horas de la madrugada alusivo al regional de vuelta, pero, bueno, pensé que podría ir. Tengo que ir a trabajar, así que voy a buscar opciones en la estación de autobús", explicaba, "A ver si cuadra algo, y si no pues habrá que fastidiarse", anotaba con resignación.

Las líneas afectadas son: Vigo Urzaiz - Santiago, Vigo Guixar - Santiago, Vigo Guixar - Tui, así como Vigo Guixar - Ourense. Tampoco los servicios comerciales que conectan con Madrid en el trayecto Vigo - Santiago. Vigo Guixar-Barcelona Sants se presta desde Ourense.

Suspendido el transporte marítimo de la ría

Leonardo azota con fuerza a Vigo, donde también ha quedado suspendido en la jornada el transporte marítimo de la ría. En la mañana de este jueves, la naviera Mar de Ons ha explicado que, debido a las malas condiciones meteorológicas, procedía a cancelar el servicio entre Cangas y Vigo, siendo la últimas salidas la de las 10:30 horas desde Cagas y la de las 11:00 horas desde Vigo.

Por su parte, Nabia ha informado de que también procede a la cancelación de todas las salidas desde Moaña y Vigo debido al temporal por lo que la última salida ha sido la de las 10:30 horas desde la ciudad olívica.