Renfe mantiene suspendido los trenes con origen y destino Vigo y no ofrece alternativa por carretera

Este viernes tampoco habrá trenes con origen y destino Vigo. Renfe ha comunicado que mantiene suspendido el servicio ferroviario en la ciudad olívica debido a las "condiciones meteorológicas adversas" y al "riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras" en el Eje Atlántico.

Así lo ha informado la operadora pública a través de su cuenta de X (Twitter), en el que amplía la suspensión a la conexión ferroviaria entre Ourense, O Carballiño y Santiago de Compostela. Renfe sí habilitará cambios y anulaciones gratuitos, aunque no establece un plan alternativo de transporte por carretera.

Los trayectos afectados, tanto de alta velocidad como de media y larga distancia, en la ciudad olívica son los siguientes:

Vigo Urzaiz - Santiago

Vigo Guixar - Santiago

Vigo Guixar - Tui

Vigo Guixar - Ourense

🚨ÁMBITO GALICIA - ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO PARA EL VIERNES 6 DE FEBRERO



🌧️Derivado de las condiciones meteorológicas adversas, sigue activo el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el Eje Atlántico. Se mantiene suspendido el servicio ferroviario con origen… — InfoRenfe (@Inforenfe) February 5, 2026

Sin alternativa por carretera

A pesar de las críticas recibidas a lo largo del día por todos los partidos políticos con representación en Galicia, Renfe ha decidido no ofrecer autobuses con un plan de transporte alternativo para los pasajeros afectados. Una situación que no sólo afecta a Vigo, sino también a otros concellos como Pontevedra, Redondela, Ourense y Vilagarcía de Arousa.

El Concello de Vigo ha reclamado esta tarde a Renfe un servicio de autobuses alternativos al transporte en tren tras la suspensión del servicio por el temporal. "Renfe no puede dejar desatendidos y sin servicio de transporte a los viajeros y viajeras de Vigo", ha comunicado el gobierno local en una nota de prensa.

En concreto, la ciudad olívica ha exigido a la operadora pública que ponga "a disposición de los viajeros" autobuses que circulen de Vigo a Santiago de Compostela, "con las mismas frecuencias que el tren y con capacidad suficiente para el traslado de todas y todos los usuarios".

La Xunta de Galicia y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) también han demandado un plan alternativo ante la suspensión indefinida de las conexiones ferroviarias. El gobierno gallego ha contactado con la empresa concesionaria de bus para articular refuerzos por carretera en el tramo del Eje Atlántico.