Piden prisión para un vigués por maltrato psicológico a su mujer con cáncer: "Eres tonta"

Piden cinco años y diez meses de prisión para el hombre acusado de maltratar psicológicamente a su mujer, afectada por un cáncer. Se le atribuyen varios delitos de violencia de género.

El próximo 24 de febrero, la plaza 1 de la sección penal de los nuevos Tribunales de Instancia de Vigo acogerá la vista tras la celebración este jueves de una audiencia preliminar con la proposición de los testigos que comparecerán.

Según el escrito de acusación de Fiscalía, durante toda la relación de la pareja, el acusado desarrollaba comportamientos para someter a la mujer, teniendo ella que aceptar lo que él decía. También que le controlase su rutina diaria y sus relaciones sociales, imponiéndole la gestión económica del dinero que ella ganaba, y no pudiendo ella disponer del mismo.

Según el Ministerio Público "el acusado mermaba la autoestima de su pareja, creando una situación permanente de menosprecio y desvalorización hacia la que era su mujer, burlándose de su acento, manifestándole que no valía para nada, que era tonta, vaga, y criticaba cualquiera de las tareas domésticas que esta realizaba, reprochándole que tenía la casa sucia, que la comida era una mierda, golpeándole en el culo cuando las cosas no le gustaban, aprovechando cualquier oportunidad para hacer valer su poder y superioridad frente a su mujer, llegando incluso a manifestarle tras su operación por cáncer de colon en 2017, que ella no tenía derecho a estar enferma".

Fue en noviembre de 2022 cuando, en el seno de una discusión, "y con ánimo de atentar contra la integridad de esta, (el hombre) levantó las dos manos delante de la víctima, colocándole los dos puños en la cara, al tiempo que, con ánimo de atentar contra la dignidad y la estima de esta, le profería expresiones tales como: 'no sabes nada', 'eres tonta', aumentando este clima de temor de la víctima destrozando el mobiliario y enseres del domicilio", añade.

Estos hechos hicieron que la perjudicada ingiriese varias pastillas de alprazolam (un medicamento para la ansiedad) y comisionó la asistencia del 016.

Por todo ello, se le acusa al varón de un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género de carácter psíquico, así como otro delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género y delito leve de injurias y un delito de lesiones.

Así, se solicitan hasta 5 años y 10 meses de prisión, además de una orden de alejamiento sobre la mujer durante 10 años y el pago de una indemnización de 7.000 euros por los perjuicios morales causados.