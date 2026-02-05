El Concello de Vigo recomienda no hacer actividades en Samil y O Vao por el temporal

El Concello de Vigo recomienda no hacer actividades en Samil y O Vao. Mauro Picatoste

El Concello ha lanzado una advertencia a la ciudadanía para que evite realizar cualquier tipo de actividad en los paseos de O Vao y Samil. El ente local procederá a señalizar ambos espacios tras la reunión del Centro de Coordinación Municipal.

Por otro lado, los parques de Castrelos, O Castro, A Riouxa, Samil y el paseo del Lagares permanecerán cerrados como medida preventiva ante la situación meteorológica adversa. Del mismo modo, tampoco se permitirá el acceso a los cementerios municipales.

El Gobierno local hace así un llamamiento a la prudencia y solicita a la población que respete en todo momento las advertencias e indicaciones de las autoridades.