El Concello de Mos (Pontevedra) tacha de "incoherente e ineficaz" el nuevo trazado de la A-52

El Concello de Mos ha manifestado su total apoyo a las demandas trasladadas por la Asociación de Empresarios de Mos (AEMOS) en relación con el trazado proyectado de la nueva autovía A-52 en el tramo O Porriño–Vigo, así como a la reclamación de la gratuidad total de la AP-9, especialmente en el tramo Puxeiros–Tui, como solución inmediata y eficaz a los problemas de movilidad que sufre el municipio.

El Ayuntamiento coincide con AEMOS en que destinar más de 400 millones de euros a una infraestructura que no mejora la seguridad de la A-55, no resuelve el tráfico pesado ni incorpora enlaces con los principales polígonos industriales resulta incoherente e ineficaz. Por el contrario, la liberalización de la AP-9 permitiría reducir la siniestralidad, descongestionar las vías actuales y aliviar de manera inmediata los sobrecostes logísticos que soportan empresas y personas usuarias.

Además, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha subrayado que "no se puede hablar de progreso ni de inversión pública si las infraestructuras se proyectan de espaldas a la realidad de un municipio que es motor industrial de Galicia. Mos lleva años reclamando soluciones serias y consensuadas: nuevas infraestructuras sí, pero no a cualquier precio ni hipotecando el futuro de cientos de empresas y empleos".

Asimismo, Arévalo insiste en que "la gratuidad de la AP-9, especialmente entre Puxeiros y Tui, es una medida de justicia territorial y competitividad económica. Es la alternativa más rápida, más racional y menos lesiva para Mos”, y reclama al Ministerio de Transportes "respuestas a las alegaciones presentadas, un diálogo real con el territorio y una modificación del trazado que respete el suelo industrial y el desarrollo previsto en el PXOM".