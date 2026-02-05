Aprobado el pliego para contratar la asistencia que elaborará los planes funcional y estratégico del IFEVI

El patronato del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) ha aprobado este jueves por unanimidad el pliego técnico para la contratación de la asistencia técnica que elaborará los planes funcional y estratégico del recinto. La reunión ha estado presidida por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González.

Próximamente, informa Europa Press, se lanzará la licitación con el fin de diseñar en el menor plazo posible estas herramientas "clave para orientar el desarrollo futuro del complejo, con criterios de planificación, eficiencia y visión a largo plazo".

La reunión ha tenido lugar tras los encuentros celebrados en el marco del grupo de trabajo creado para potenciar el Ifevi. En ella, se han puesto en común las principales necesidades y líneas de actuación necesarias: mejoras operativas, cuestiones relacionadas con los accesos y el aparcamiento, o la reordenación de espacios.

La Xunta ha subrayado que "la tarea principal es avanzar con agilidad y, al mismo tiempo, con el rigor técnico que aporta el grupo de trabajo, para que el Ifevi pueda disponer cuanto antes de una hoja de ruta sólida, en beneficio de Vigo y de su área de influencia".

En el grupo de trabajo hay representantes de la Xunta, del Concello, Deputación de Pontevedra, Confederación de Empresarios de Pontevedra, Cámara de Comercio, Mancomunidad de Vigo, Zona Franca, Conxemar, Navalia y Salón del Automóvil.

Nueva valoración del recinto

En la reunión también se ha abordado el proceso de elaboración de una nueva valoración homologada del recinto, que está en marcha bajo la premisa de que este estudio "no suponga frenar ni retrasar los trabajos que ya están en marcha".

Por tanto, es una tarea que avanza en paralelo al grupo de trabajo, con el objetivo de "reforzar la transparencia y la confianza institucional". "Este acuerdo es un reflejo de la mano tendida al Concello de Vigo y a la Zona Franca (...) a favor de un modelo de gobernanza basado en un sistema tripartito de toma de decisiones por unanimidad entre las tres entidades", ha subrayado el gobierno autonómico.