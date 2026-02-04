El tiempo en Vigo: Precipitaciones, viento y temporal costero

No hay cambios. Vigo seguirá sumida en una completa inestabilidad en cuanto a la meteorología. Las precipitaciones seguirán siendo protagonistas en esta primera semana de febrero, por lo que habrá que conformarse con los ratitos de tregua.

Según informó este martes la Xunta, habrá nuevos avisos este miércoles por temporal costero, lluvia y viento que afectarán a toda la provincia de Pontevedra, especialmente en el interior. Se mantiene vigente, además, el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia.

Con todo, en Vigo también lloverá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 15 grados. También habrá lluvias para mañana jueves, eso sí, vendrán acompañadas de tormenta.

El viernes no se prevén tormentas, pero sí lluvia incesante. Las temperaturas se moverán en el segundo tramo de semana entre los nueve y los 15 grados.