Tres jóvenes de entre 16 y 17 años agreden a otro de 13 en Nigrán (Pontevedra) y lo difunden

Según ha informado el Instituto armado, los hechos ocurrieron el pasado 10 de enero, cuando varios de los investigados retuvieron a la víctima y la llevaron a la fuerza a un callejón de la zona, donde la agredieron.

La Guardia Civil ha señalado que una de las menores investigadas hizo un vídeo de la agresión, en el que se aprecia cómo es golpeado y zarandeado. También se ve cómo le obligan al menor a ponerse de rodillas. El vídeo fue posteriormente compartido entre otros menores de edad.

Denuncia

La víctima de la agresión, acompañado de su madre, presentó una denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de Baiona, que puso en marcha la investigación con el objetivo de lograr la identificación de todos los implicados, así como de los numerosos testigos.

La Guardia Civil ha explicado que gracias a la colaboración de los diferentes colegios e institutos del Val Miñor, se logró identificar a todos los implicados. Además, los agentes determinaron cómo mientras unos eran los autores materiales de la agresión, otros grabaron la misma o ayudaron a su difusión.

Además, según el relato policial, otro menor amigo de los agresores, también investigado y que no se encontraba en el lugar de los hechos, comenzó a escribir mensajes amenazantes a la víctima para evitar la denuncia.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores.