Vigo

Cortada la AG-57 tras volcar un camión en Vincios (Pontevedra)

El suceso tuvo lugar a las 08:30 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 17, en sentido Vigo

Un carril de la AG-57, a la altura de Vincios, en Gondomar, ha tenido que ser cerrado al tráfico tras salirse de la vía un camión y volcar. Pese a lo aparatoso del accidente, no se han registrado heridos.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 08:30 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 17, en sentido Vigo, por lo que permanece interrumpido el tráfico en el carril derecho.

Al punto se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico, así como los servicios de mantenimiento de la autopista.