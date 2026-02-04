Caballero denuncia que la Xunta no ha consultado con Vigo sobre la ley de administración local: "Empieza mal"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha denunciado que la Xunta no ha pedido una "opinión previa" a la ciudad olívica en la elaboración del primer borrador del proyecto de ley de administración local de Galicia.

"Empieza mal, porque no consultárselo a la primera ciudad de Galicia ya significa una posición", ha lamentado Caballero, que ha asegurado que conoció por la prensa el inicio del trámite de audiencia e información pública de la futura norma.

A pesar de que considera que "efectivamente hay que hacer una nueva ley", ya que la actual data de 1997 y es "muy antigua", el regidor ha incidido en unas palabras del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que aseguró que la Xunta lleva "dos años recabando opiniones de colectivos y de representantes municipales".

"A la primera ciudad de Galicia la Xunta no le pidió una opinión previa para el primer borrador" del proyecto de ley, algo que le ha llamado la atención "poderosamente", ya que "el primero es el alcalde de Vigo por el tamaño de la ciudad".

Caballero ha matizado que tienen el plazo de información pública para poder conocer el texto, pero que le parece que sería "muy razonable que hubieran pedido opinión al Concello de Vigo". "No lo hizo y si pudiera no lo haría nunca", ha sentenciado sobre la Xunta.