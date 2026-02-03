Trabajadores de Renfe en Vigo piden la reunificación con Adif: "Non hai acción-reacción inmediata"

Varios trabajadores de Renfe se concentraron esta mañana a las puertas de la Estación de Vigo - Guixar en una movilización paralela a la que también hoy martes estaba prevista frente al Ministerio de Transportes para exigir mejores condiciones y seguridad en el ferrocarril.

Convocados por las organizaciones sindicales que forman parte del sector ferroviario, más de una docena de trabajadores se sumaron a la concentración, que arrancó a las 11:30 horas de hoy y bajo el lema "Por un ferrocarril público, seguro e de calidade".

Los próximos días 9, 10 y 11, además, habrá huelga en el sector, tal y como precisó Juan Sánchez Losada, coordinador CGT en Galicia. Previamente, el día 5 se celebrarán varias asambleas en Vigo.

El objetivo de todas estas protestas será pedir un modelo de ferrocarril "máis integrador" para "garantir a seguridade". La ley del sector ferroviario aprobada hace dos décadas motivó la división entre Adif y Renfe, una partición que desembocó en la liberalización del sector, tal y como recuerda Juan Sánchez. "Nós cremos que este é un dos problemas que está redundando no sector do ferrocarril e nunha peor seguridade. Renfe, pola súa banda, tamén está compartimentada en moitas áreas de negocio", reflexionó. "Queremos a integración destas dúas empresas fortalecendo o sector público e non privatizando servizos", añadió.

Por poner un ejemplo, Sánchez Losada explicó que, en estos momentos, no hay una comunicación tan fluida como en una empresa unificada ante la gestión de un parte sobre una incidencia. "Non hai unha acción reacción de xeito inmediato", remarcó Sánchez.