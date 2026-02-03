El BNG denuncia la falta del informe de impacto ambiental en la mina de A Gudiña (Ourense)

El Bloque Nacionalista Galego ha exigido al Gobierno central "explicaciones" por la "falta" de evaluación de impacto ambiental en la mina de A Gudiña. En un comunicado, el diputado de la formación nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, aseveró que se trata de un proyecto minero de "enorme magnitud, con impactos ambientales severos y evidentes más allá de la frontera".

Por otro lado, los nacionalistas añadieron que el citado proyecto "fue prorrogado ilegalmente por la Xunta" y, ante esta situación, "el Gobierno central decidió mirar para otro lado".

La mina, recordaron los nacionalistas, fue autorizada inicialmente en 2015 con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) limitada en tiempo y en el volumen de extracción. "La DIA de 2015 está caducada desde 2019 y no sirve para justificar una concesión por 30 años ni para un proyecto que multiplica por más de 10 el volumen de extracción previsto", señaló.

Por todo ello, el BNG ha pedido al Gobierno central "aclarar las gestiones realizadas" tras recibir la nota diplomática de la embajada lusa que denunciaba el incumplimiento de la legislación y "posicionarse de forma clara frente a la pretensión de la empresa de que ese proyecto sea reconocido como proyecto estratégico europeo, cuando, por el momento, no cumple los requisitos ambientales ni cuenta con el acuerdo de Portugal".