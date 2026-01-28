La Xunta denuncia que los alquileres de Casa 47 en Vigo son más caros que en el mercado libre

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, en el pleno del Parlamento de Galicia. Parlamento

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha denunciado que los alquileres de las viviendas en Vigo del organismo estatal Casa 47 están a un precio más elevado que los inmuebles del mercado libre.

Allegue ha acusado al Gobierno de "mentir" en una respuesta del Grupo Parlamentario Popular, y ha asegurado que Casa 47 "no es más que el germen de la mala gestión de la Sareb".

Según la conselleira, mientras que el alquiler del organismo estatal es de 8,8 euros el metro cuadrado, el precio de la vivienda libre en la ciudad olívica es de 7,4 euros y en las viviendas protegidas oscila entre 5 y 5,9 euros. Así, el alquiler de una vivienda de dos dormitorios asciende a 805 euros mensuales.

"Señora ministra, no tome el pelo a los gallegos. Eso no es un alquiler asequible. ¿No sería más fácil ceder esas viviendas a la Xunta?", ha aseverado.

De cederse a la Administración autonómica, Martínez Allegue ha relatado que el precio de los inmuebles de ese tipo supondría unos 158 euros al mes.